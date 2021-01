Poker del Fiorenzuola in casa del Progresso (1-4)

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani affronta la trasferta di Castel Maggiore a Bologna nella 12° Giornata Serie D Girone D.

A cospetto di una squadra arcigna come quella di Moscariello, che la scorsa stagione aveva inferto il ko ai rossoneri al termine di una partita nervosa,

i rossoneri cambiano 3/11 di formazione rispetto al poker rifilato alla Correggese di domenica scorsa, dando riposo anche a capitan Guglieri.

In campo oggi Battaiola tra i pali, difesa da destra a sinistra con Salvaterra, Ferri, Cavalli e Carrara, centrocampo con Perseu confermato in cabina di regia, al suo fianco

Colantonio e il rientrante Stronati dal primo minuto, tridente offensivo con Bruschi e Michelotto ad agire ai fianchi di Oneto, che ha vinto il ballottaggio con Arrondini.

I padroni di casa provano a partire forte con Vassallo che dopo 30 secondi calcia dai 20 metri; palla fuori.

Risponde subito la squadra di Tabbiani con una bella azione che vede Stronati andare al tiro, con la palla alla sinistra del portiere.

Il Fiorenzuola prova a costruire in modo continuo nella metà campo offensiva, senza tuttavia riuscire a trovare il pertugio per costruire importanti occasioni nei primi 20 minuti.

E’ il 35′ quando Bruschi si accentra da sinistra dopo una buona azione iniziata da destra da parte del Fiorenzuola, viene steso in area e per l’arbitro Monesi di Crotone è rigore.

Lo stesso Bruschi si incarica di andare sul dischetto, spiazzando Celeste. 0-1.

Continua a premere il Fiorenzuola, con Stronati al 43′ che salta il diretto avversario e conclude di sinistro da dentro l’area. Blocca a terra Celeste distendendosi sulla sua sinistra.

Finisce così il primo tempo.

Nella ripresa, al 46′ è subito Battaiola ad ergersi grande protagonista con un grande intervento per togliere il pallone da sotto la traversa su tiro dal limite di Bagatti.

La partita ristagna a centrocampo, il Progresso prova a sfuriare nei primi minuti senza tuttavia riuscire a creare ulteriori patemi ai rossoneri.

Al 70′ entra Tognoni per Michelotto, ed è proprio l’esterno di Montignoso dopo 3 minuti a centrare dalla destra per il tap-in di Bruschi. 0-2 e decimo goal in rossonero per l’esterno parmigiano.

Quando la partita sembra indirizzata, è Vassallo a colpire riuscendo a divincolarsi in area e a mettere in girata alle spalle di Battaiola all’81’.

Il Progresso prova a riversarsi in avanti, ma il Fiorenzuola colpisce letale in contropiede. Altra sgroppata di Tognoni sulla destra, palla al limite dell’area per Bruschi che al volo fa tripletta. 1-3.

C’è spazio ancora per i rossoneri, con Arrondini che firma il poker su assist ancora di Bruschi all’89’.

Un altro poker per il Fiorenzuola, che vola a quota 23 punti in classifica in attesa delle 2 gare casalinghe con Forlì e Real Forte Querceta nella prossima settimana.

12° Giornata Campionato Serie D Girone D

SCD Progresso vs U.S. Fiorenzuola 1922 1-4

SCD Progresso: Celeste; Cocchi (62′ Salvatori); Cantelli; Monaco; Fiore; Menarini (46′ Bonvicini); Rossi; Gulinatti; Vassallo; Marchetti (6′ Bagatti); Esposito. All.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Salvaterra; Carrara (83′ Guglieri); Perseu; Cavalli, Ferri; Michelotto (70′ Tognoni); Stronati; Oneto (74′ Arrondini); Bruschi; Colantonio. All. Tabbiani

Arbitro: Monesi da Crotone – Assistenti: Nechita da Lecco – Marrazzo da Bergamo

Reti: 35′ rig. Bruschi (F); 73′ Bruschi (F); 81′ Vassallo (P); 86′ Bruschi (F); 89′ Arrondini (F)

Note:

Ammoniti: Colantonio (F); Fiore (P); Salvaterra (F)