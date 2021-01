Polveri sottili oltre il limite da cinque giorni: divieti prorogati fino a lunedì. Scatta la prima domenica ecologica dell’anno

Nuovo sforamento – il quinto consecutivo – delle polveri sottili (pm10) a Piacenza: prorogate le misure emergenziali su traffico e riscaldamento.

Da domenica 17 a giovedì 21 gennaio, le centraline Arpae hanno infatti registrato valori sempre oltre il limite di legge (fissato a 50 microgrammi per metro cubo). Nell’ordine: 63, 86, 62, 77, 74 microgrammi per metro cubo. A seguito dell’odierno bollettino Arpae, quindi, proseguono anche a Piacenza le misure emergenziali per il superamento dei livelli di Pm10, come nei Comuni aderenti al Piano regionale integrato per l’aria delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Da sabato 23 a lunedì 25 gennaio compresi – ricorda nel dettaglio l’Amministrazione Comunale -, pertanto, sarà vietata la circolazione alle auto e ai mezzi commerciali delle seguenti categorie, tra le 8.30 e le 18.30: benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 4 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Solo al termine dello stato di emergenza sanitaria dettato dalla pandemia, potrà essere applicato anche ai veicoli diesel Euro 5 lo stesso provvedimento emergenziale, per il momento limitato alle sole tipologie citate.

Ai divieti di circolazione si aggiungono, da sabato 23 a lunedì 25, le misure riguardanti l’abbassamento delle temperature medie fino a un massimo di 19°C nelle abitazioni private e 17°C negli spazi commerciali e ricreativi, il divieto di combustione all’aperto e, in presenza di impianti alternativi, il divieto di utilizzo delle biomasse per riscaldamento domestico, in caso di classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore alle quattro stelle. E’ inoltre vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili.

Inoltre – annuncia il Comune -, domenica 24 gennaio è in programma la prima “domenica ecologica” dell’anno, con limitazioni al traffico di fatto coincidenti con quelle legate all’emergenza Pm10. E proprio in occasione delle domeniche ecologiche in programma da gennaio ad aprile 2021, Seta – in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, le Agenzie per la Mobilità e i Comuni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena – ripropone l’iniziativa finalizzata a incentivare l’uso dei mezzi pubblici, ovvero la validità per l’intera giornata del biglietto di corsa semplice urbano, acquistato a terra, a bordo o tramite app. Sarà quindi possibile per tutta la giornata utilizzare i mezzi Seta in servizio sulla rete urbana della città, senza alcuna limitazione di validità oraria, utilizzando e convalidando in giornata i biglietti di corsa semplice urbana (dal costo di 1,50 euro) e i biglietti multicorsa urbani acquistati a terra, a bordo tramite emettitrice automatica o tramite app Muver/Roger. Sono esclusi dall’iniziativa le altre tipologie di biglietti.