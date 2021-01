Povertà minorile, Stragliati (Lega) “Fondamentale un supporto multidimensionale alle famiglie”

“Un supporto multidisciplinare e multidimensionale alla famiglia è fondamentale ed è il corretto approccio alla lotta alla povertà minorile: bambini e ragazzi sono sempre inseriti in un contesto familiare e per questo è basilare la presa in carico dell’intero nucleo famiglia. Noi siamo favorevoli a collaborare perché le progettualità sono positive e interessanti. L’invito è quello di monitorarne l’efficacia nel tempo”.

Così Valentina Stragliati, consigliera regionale piacentina della Lega ER, in merito al report sulla povertà minorile in Emilia Romagna. “La povertà economica va a braccetto con la povertà educativa. Per aiutare gli emiliano-romagnoli in difficoltà, però, non occorrono soltanto supporti economici. Il reddito di cittadinanza è solo un palliativo: c’è l’esigenza di politiche che supportino i genitori in difficoltà nella ricerca di un’occupazione perché un minore che si trova di fronte un genitore che si impegna ne prenderà spunto” ha proseguito l’esponente del Carroccio, sottolineando inoltre l’importanza della “collaborazione tra tutte le agenzie educative: scuole, società sportive, oratori, consultori, centri per le famiglie”.

“La pandemia ha acuito problematiche già esistenti e le istituzioni devono fare tutto il possibile per dare risposte alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà. Spiace constatare che la condizione di povertà ha avuto incidenza sul tasso di natalità: gli italiani fanno sempre meno figli e la prospettiva per il 2021 è un ulteriore calo delle nascite” ha spiegato la leghista. “I presupposti perché l’approccio presentato possa dare risposte positive ci sono. L’invito è quello a un confronto periodico, in modo da monitorare l’efficacia degli strumenti individuati” – conclude Stragliati.