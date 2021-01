Prima gara dell’anno per i giovani nuotatori della Nino Bixio

Finalmente è tornato il momento di tornare a gareggiare anche per le categorie esordienti del nuoto: i piccoli nuotatori della Nino Bixio di Piacenza hanno partecipato alla prima manifestazione provinciale Esordienti A e B domenica 17 gennaio a Cremona.

Le prime a gareggiare in mattinata sono state le Esordienti A: Lucrezia Dordoni nei 100 stile libero con 1’08”00 e nei 200 misti con 2’52”90; Cecilia Ricci nei 200 stile libero con 2’49”80 e nei 200 misti con 3’16”00; Giorgia Sardi nei 200 stile libero con 2’48”70 e nei 200 dorso con 3’05”70 e Elena Zilli nei 200 rana con 3’04”20 e nei 100 rana con 1’26”10. Al pomeriggio è stato il turno degli esordienti A maschi di entrare in acqua: Marcello Beni nei 100 stile libero con 1’23”90; Matteo Sardi nei 200 stile libero con 2’31”90 e nei 200 rana con 3’24”60 e Davide Zanirato nei 200 stile libero con 2’41”60 e nei 100 delfino con 1’27”40.

Durante la pausa pranzo hanno gareggiato i più piccoli, gli esordienti B: Anita Frovi nei 50 stile libero con 47”40 e nei 50 rana con 53”30; Andrea Ballotta nei 50 stile libero con 48”90 e nei 50 dorso con 55”00; Olmo Dadati nei 50 stile libero con 40”90; Vincenzo Fiore nei 50 stile libero con 51”80; Lorenzo Magnani nei 50 stile libero con 46”30 e nei 50 dorso con 50”90; Nicola Rossi nei 50 stile libero con 36”60 e nei 50 dorso con 43”90.

I tecnici che seguono il gruppo esordienti della Nino Bixio, Sergio Bernardini e Alessandro Malchiodi, sono soddisfatti delle prestazioni dei loro piccoli atleti e contenti dei progressi fatti, ottenuti grazie anche all’impegno e alla costante frequenza e partecipazione che tutti hanno messo negli allenamenti delle vacanze di Natale, cosa non da poco in questo periodo. Ma la cosa che più ha reso felici gli allenatori è aver visto i ragazzi sorridenti durante le gare, giustamente vissute come momento di condivisione e festa, lontano dall’esigenza della prestazione, perché ciò di cui hanno bisogno è sicuramente vivere dei week-end di sport sereni.