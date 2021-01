Pronto riscatto del Fiorenzuola: poker alla Correggese

Un bel Fiorenzuola riscatta subito la sconfitta di Rimini e cala il poker al Pavesi davanti alla Correggese.

Finisce 4-1 per i rossoneri, che si riavvicinano alla capolista Aglianese, fermata sul pari dal Real Forte Querceta e ora con tre punti di vantaggio sui ragazzi di Tabbiani. A sbloccare la gara nel primo tempo, fino a quel momento equilibrato, il rigore trasformato da Bruschi e assegnato per un intervento giudicato falloso su Oneto. A inizio ripresa arriva il pareggio ospite con Villanova, servito da Sarzi Maddidini al termine di una bella azione. Ma il Fiorenzuola non ci sta e si riporta subito in vantaggio: un pallone prolungato di testa da Oneto dopo il traversone di Guglieri arriva sui piedi di Michelotto che di prima intenzione calcia di sinistro e insacca.

Allo scoccare della mezz’ora ecco la terza rete che mette in ghiaccio la partita: cross di nuovo di Guglieri per l’incornata vincente di Bruschi, che realizza la doppietta personale. Nel finale è Stronati, pescato tutto solo in area, a calare il poker per i rossoneri.