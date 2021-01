Proseguono i controlli anti-Covid, nell’ultima settimana 49 sanzioni

1120 persone e 90 attività o esercizi commerciali controllati, con 46 sanzioni accertate a carico di cittadini e tre a carico di esercizi commerciali per violazione della normativa anti-Covid.

E’ il bilancio, diffuso dalla Prefettura, dei controlli effettuati nell’ultima settimana (11-17 gennaio) dalle forze dell’ordine nel piacentino. Disposti 619 servizi con l’impiego di 1249 uomini. Nel solo fine settimana del 16 e 17 gennaio sono state controllate 239 persone e 32 attività: cinque le sanzioni elevate, quattro nei confronti di cittadini ed una ad un esercizio commerciale, con conseguente chiusura in via provvisoria. Dall’8 marzo 2020 sino al 17 gennaio 2021 i controlli in provincia di Piacenza hanno interessato 108.415 persone (3.312 sanzionate) e 6.283 esercizi pubblici e commerciali (64 multe), nove dei quali sono stati chiusi in via provvisoria. Dieci invece le persone denunciate per violazione della quarantena.

“Continuiamo tutti a seguire le indicazioni della sanità e le prescrizioni per il bene del nostro Paese e dei nostri cari – l’appello della Prefettura -. Rispettare le prescrizioni è anche l’unico modo per contenere la diffusione del Covid e mettere gli ospedali nelle condizioni di lavorare”.