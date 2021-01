Restauro del tetto del Teatro Municipale, concluso l’intervento. Tassi: “Massima cura del patrimonio culturale di Piacenza”

L’ultimo intervento di manutenzione della copertura del Teatro Municipale di Piacenza risaliva agli inizi degli anni ’90; i circa trent’anni trascorsi avevano procurato diverse problematiche di scivolamento dei coppi e conseguenti infiltrazioni, in particolare nel sottostante Salone degli Scenografi. Grazie all’intervento progettato dal Comune di Piacenza e approvato dalla Soprintendenza, che è stato completato nelle scorse settimane dopo alcuni mesi di lavori, il Teatro Municipale di Piacenza ha oggi una copertura completamente restaurata, che restituisce al prestigioso teatro le migliori condizioni e la massima sicurezza possibili.

L’intervento, del valore complessivo di 500 mila euro, di cui la metà finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 destinato al miglioramento e alla riqualificazione delle sedi di spettacolo, è stato realizzato dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Casinelli Giuliano srl e Fraticola Coperture snc.

“Proseguiamo, con questo intervento – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – l’intenso piano di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico della nostra città, tutelando le straordinarie eccellenze architettoniche, culturali e storiche che Piacenza custodisce. In questo senso, il Teatro Municipale è una meravigliosa testimonianza dell’architettura teatrale del periodo neoclassico e catalogato tra i teatri storici dell’Emilia-Romagna e la sua valorizzazione è una priorità anche in ottica di promozione culturale e turistica. Oltre alle ditte, ringrazio gli uffici per l’impegno progettuale e per l’attenzione con cui hanno seguito lo svolgimento dell’intervento”.

Dopo la completa rimozione del pacchetto di copertura, sono state fissate le lastre sottocoppo e posati coppi di recupero agganciati uno all’altro per evitare problemi di scivolamento. E’ stato inoltre installato il sistema “Linea vita” ovvero un dispositivo di ancoraggio per permettere di effettuare in sicurezza i lavori di manutenzione della copertura.

L’intervento è stato completato dalla sostituzione di lattoneria in rame, converse e lastre a protezione dei punti più deboli della copertura (abbaini, impluvi e timpani). Inoltre, al fine di evitare possibili infiltrazioni d’acqua negli uffici dell’Orchestra Giovanile Toscanini, è stato riqualificato anche il terrazzo ad essi prospicienti con una nuova pavimentazione.