“Posso recuperare il mio cellulare?” Ma in giardino spunta un panetto di hashish

Restituisce un cellulare e trova in giardino un panetto di hashish.

Il fatto è accaduto in via Mignone a Piacenza nei giorni scorsi: a quanto pare un uomo di origine nordafricana ha suonato il campanello di un’abitazione, chiedendo di poter recuperare il cellulare che era inavvertitamente caduto nel giardino. Il proprietario si è quindi recato in giardino, dove, con sorpresa, ha trovato il cellulare e un panetto di hashish del peso di 100 grammi. “Tieni pure il telefono – ha detto al cittadino straniero -, questo pacchetto però lo consegno alla polizia”.

Il nordafricano è così subito sparito e del caso si sta ora occupando la squadra mobile:“Questa è sicurezza partecipata – fa sapere la Questura di Piacenza -: occorre sempre chiamare il 113, anche per un semplice dubbio o segnalazione. La polizia è sempre al servizio dei cittadini e delle fasce più deboli”.