Ricoverato per Covid il sindaco di Piozzano “Condizioni discrete, promette di tornare presto”

Il sindaco di Piozzano (Piacenza) Lorenzo Burgazzoli, colpito dal Covid, si trova da qualche giorno ricoverato all’ospedale di Piacenza.

Una notizia che ha creato apprensione nel piccolo paese della Val Luretta, con tanti cittadini – fa sapere l’amministrazione comunale – che hanno chiesto notizie sulle sue condizioni di salute, definite “discrete”: “La terapia contro il covid procede regolarmente – si legge in un aggiornamento pubblicato su Facebook -. Ai tanti attestati di stima e amicizia che gli sono stati rivolti in questi giorni complicati, il Sindaco ricambia e promette di ritornare presto in salute e attivo più di prima”.