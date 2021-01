Rinnovo Fondazione, l’endorsement di Giardino per Cristina Dodici “Valorizzare le sue competenze”

Rinnovo vertici della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il consigliere del Gruppo Misto Michele Giardino plaude alla candidatura in consiglio di Cristina Dodici, imprenditrice.

Il nome di Dodici è stato sostenuto all’unanimità dai sindaci del Piacentino, chiamati ad esprimere due candidati – un uomo e una donna – per il parlamentino di via Sant’Eufemia. L’altro candidato è, in realtà, una conferma: Fabio Fornari, ex primario di gastroenterologia, già rappresentante degli amministratori locali nel precedente mandato, che ha battuto di misura l’altro competitor, Guido Sicuro Musetti.

“Che Cristina Dodici stia lavorando molto bene sul territorio, credo non sia il solo a pensarlo, dal momento che ben 38 sindaci della provincia di Piacenza hanno votato il suo nome per farsi rappresentare in Fondazione Piacenza e Vigevano – scrive Giardino su Facebook -. Mi auguro vivamente che la sua competenza, la sua sensibilità e la sua passione siano prese in debita considerazione e valorizzate in favore delle nostre comunità locali. Se dobbiamo rinnovare la Fondazione, allora rinnoviamola per davvero. Ne bis in idem”.