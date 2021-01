Rinnovo vertici Fondazione di Piacenza e Vigevano, Girometta (sindaco Cortemaggiore) “No al voto palese”

No al voto palese nella scelta dei candidati per il nuovo consiglio generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La richiesta arriva dal sindaco di Cortemaggiore Gabriele Girometta, alla vigilia della votazione che vedrà coinvolti i comuni della Provincia di Piacenza, ad eccezione del capoluogo, per stabilire una coppia di candidati da cui uscirà uno dei 15 nuovi componenti del consiglio dell’Ente di via Sant’Eufemia. “Questa forma di espressione di voto – scrive Girometta in una nota inviata al presidente uscente Massimo Toscani e agli organi di informazione locale – avrebbe senso solo in caso di accordo tra tutti gli aventi diritto, su una sola coppia di nomi che a quel punto sarebbe acclamata. In caso di molteplici candidature – aggiunge – chiedo che si proceda con la votazione in forma a scrutinio segreto, metodologia peraltro già utilizzata in precedenti occasioni elettive della Fondazione stessa”.

“Tutelare la segretezza del voto – sottolinea il primo cittadino -, oltre ad essere una norma generale di diritto comune, è una garanzia di libertà, di indipendenza e di tutela sia di chi esprime il voto, sia dei candidati alla designazione. Se tutto ciò non avvenisse – avverte -, riterrei di non partecipare al voto per evitare di andare contro gli ideali che da sempre mi caratterizzano sia come uomo che come sindaco, riservandomi di segnalare questa, che per me sarebbe un’anomalia, agli opportuni organi di controllo”.