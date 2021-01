Riscaldamento globale, negli ultimi 50 anni a Piacenza temperature medie aumentate di 2 gradi

Nell’ultimo mezzo secolo nella provincia di Piacenza la temperatura media annuale è aumentata di 2,04 gradi.

E’quanto emerge da un’analisi sul riscaldamento globale realizzata da OBC Transeuropa per EDJNet (European Data Journalism Network), che prende in considerazione i dati sulle temperature di oltre 100.000 comuni in 35 paesi europei. I valori medi degli anni Sessanta sono stati confrontati con quelli del periodo 2009-2018, così da rilevare la portata del fenomeno in ogni comunità locale. I dati sono tratti da Copernicus e dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Da questo studio è stata realizzata una mappa interattiva che permette di scoprire l’andamento delle temperature nei singoli territori. Se ci si focalizza sulla sola città di Piacenza, si può vedere una crescita pressoché costante delle temperature medie nel periodo considerato. Nel comune capoluogo, infatti, l’aumento nell’ultimo mezzo secolo è stato notevole: se negli anni Sessanta la temperatura media era di +12,0°C, nel decennio 2009-18 è stata di +14,1°C, con un delta di ben +2,1 gradi.

Il picco si è registrato nel 2014, anno in cui la differenza di temperatura rispetto agli anni Sessanta è stata di +2,71°C. Analizzando il contesto regionale, Piacenza è la terza provincia per aumento di temperature, dopo Modena (+2,17 gradi) e Reggio Emilia (+2,11). All’interno della Regione, il comune dove la temperatura media annuale è cresciuta di meno è Bagnacavallo (Ravenna), mentre quello dove è cresciuta di più è Fiumalbo (Modena). Nel complesso – rileva l’indagine -, la regione Emilia-Romagna è tra quelle che si è riscaldata di meno in Italia (+1,84 gradi). Si è infatti registrato un delta minore solo in Sardegna (+1,83), Liguria (+1,74) e Toscana (+1,67). D’altra parte, le Regioni in cui le temperature sono aumentate maggiormente sono la Provincia Autonoma di Bolzano (+2.71) il Lazio (+2,60) e la Lombardia (+2,55). Il comune dove la temperatura media annuale è cresciuta in assoluto di più in Italia è Novate Mezzola (+4,1°C) in Lombardia, mentre quello dove è cresciuta di meno è Aglientu (+0,3°C) in Sardegna.

Perché la temperatura è cresciuta più velocemente in un comune o in una regione rispetto ad altre? – si chiede l’indagine -. Ci sono vari fattori che entrano in gioco: l’alta densità abitativa e il consumo di suolo spesso si accompagnano con un aumento delle temperature (diminuiscono gli spazi verdi, mentre si aggrava l’inquinamento), ma anche molte aree montuose sono state duramente colpite dal riscaldamento globale e hanno visto ad esempio ridursi le nevicate. In 7768 comuni in Italia su 7904 la temperatura media annuale è aumentata di almeno 1°C negli ultimi decenni: il riscaldamento globale è anche un riscaldamento locale, che investe ogni comunità del pianeta.