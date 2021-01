Ristoranti aperti a pranzo e più mobilità, da domani siamo LA GUIDA

L’Emilia Romagna e la provincia di Piacenza tornano in zona gialla da lunedì 1 febbraio.

RITORNO IN ZONA GIALLA, COSA CAMBIA? – Rispetto alla situazione attuale, il ritorno in zona gialla comporta, come noto, un allentamento delle restrizioni: bar e ristoranti tornano aperti – con servizio al tavolo – fino alle 18, con possibilità di asporto (alcol vietato) e consegna a domicilio fino alle 22.

L’altra grande differenza rispetto alla zona arancione riguarda la mobilità all’interno della Regione, che torna libera e non più limitata al solo Comune di appartenenza. Sempre vietato invece – se non per ragioni lavorative, di salute o necessità – lo spostamento tra due Regioni diverse, anche se entrambe di colore giallo.

Invariate le limitazioni su coprifuoco (dalle 22 alle 5) e obbligo di utilizzo della mascherina, anche all’aperto.

Per tutti i dubbi o le domande sulle regole in vigore nella nostra regione ecco la pagina con tutte le indicazioni.

Ecco il riepilogo:

IN PILLOLE:

SPOSTAMENTI

✅Ok nella Regione di residenza o domicilio, dalle ore 5 alle 22, SENZA autocertificazione

⛔Resta il COPRIFUOCO dalle ore 22.00 alle ore 5.00

In questa fascia oraria puoi muoverti CON autocertificazione solo per:

➡️lavoro

➡️necessità

➡️salute

Fino al 15 FEBBRAIO:

⛔NIENTE SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Puoi muoverti da una regione all’altra SOLO PER:

➡️lavoro

➡️necessità

➡️salute

‼Si può sempre rientrare presso residenza/domicilio/abitazione

SECONDE CASE

✅ SPOSTAMENTI sempre PERMESSI, anche tra Regioni di colori diversi

SCUOLA

➡️SUPERIORI IN PRESENZA per una quota del 50% degli STUDENTI

VISITE ad AMICI e PARENTI

✅ Ok a spostamenti, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00

➡️Si può muovere un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione

➡️Chi si sposta può portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e disabili/non autosufficienti conviventi

RISTORAZIONE: PER I BAR SENZA CUCINA STOP ASPORTO ALLE 18.00

✅ Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie APERTI TUTTI I GIORNI

➡️DALLE ore 5.00 alle 18

➡️MAX 4 PERSONE PER TAVOLO

➡️ ok tavolate più grandi solo con persone CONVIVENTI

‼DOPO LE ORE 18.00 ⛔ NO consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici (es. la piazza del paese) o aperti al pubblico

✅Possibili ogni giorno:

➡️consegna a domicilio h24

➡️ASPORTO dalle ore 5.00 FINO alle 22.00

‼MA ATTENZIONE:

➡️per i BAR asporto possibile SOLO FINO alle ORE 18.00

BARBIERI, ESTETISTI, TATUATORI ECC.

OK ATTIVITA’ SERVIZI ALLA PERSONA nel rispetto dei protocolli di sicurezza

NEGOZI

✅ APERTI al pubblico tutti i giorni

⛔STOP nei FESTIVI E PREFESTIVI per i negozi delle GALLERIE COMMERCIALI ECCETTO:

➡️farmacie + parafarmacie

➡️ alimentari

➡️tabacchi

➡️edicole

➡️presidi sanitari

➡️vivai (prodotti agricoli e floro vivaistici)

➡️librerie

➡️prodotti agricoli