Ritorna alla vittoria il Fiorenzuola: 2 a 1 al Real Forte Querceta

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani vince per 2-1 nella tredicesima giornata del Campionato Serie D Girone D, uscendo a testa alta dalla battaglia sportiva del Velodromo Pavesi contro un coriaceo e mai domo Real Forte Querceta. Una sfida su un campo pesante e decisa dalla doppietta di Bruschi.

Sono i toscani a provare ad imprimere il proprio ritmo alla gara nei primi 10 minuti di gioco, riuscendo principalmente con lanci lunghi a trovare il tandem offensivo composto da Pegollo e Di Paola ma senza creare occasioni importanti.

Da lì il Fiorenzuola inizia a distendere la propria manovra, con il primo squillo in casa rossonera è quello di Stronati, che dopo una ragnatela di passaggi importante al 17′ scaglia un bel tiro dai 20 metri bloccato da parte di Adornato.

Ancora Fiorenzuola al 28′, con Stronati che da dentro l’area si incunea saltando il diretto avversario e calcia di sinistro; è bravo ancora Adornato ad opporsi con il corpo e a mettere in corner.

E’ il preludio al goal, che arriva 2 minuti dopo; Arrondini si incunea in area, serve sulla destra Michelotto che sterza e mette a sedere Maccabruni. Sul cross a seguire di mancino, Stronati di sinistro appoggia per l’esterno-tacco di Bruschi che mette in rete. 1-0, con cui le squadre vanno al riposo.

Al rientro in campo dopo il proverbiale thè caldo, i toscani trovano al 48′ la sponda di Pegollo per Di Paola che si invola verso la porta rossonera, ma è superbo Battaiola a distendersi sulla sinistra e a deviare in corner.

Il Fiorenzuola non sta a guardare, e colleziona almeno 3 ripartenze pericolosissime sulle quali Stronati e Michelotto impegnano severamente Adornato. Il raddoppio avviene ancora su ripartenza, con Stronati che serve sulla sinistra Bruschi, l’esterno parmense rientra sul destro e fulmina Adornato sul secondo palo. 2-0.

Potrebbe sembrare la chiusura della partita, ma il Real Forte Querceta è bravo al 74′ a riaprire la gara con un lancio lungo dopo una rimessa laterale che sorprende la difesa del Fiorenzuola con un rinvio corto. Da due passi Lazzarini mette il pallone alle spalle di Battaiola. 2-1.

Negli ultimi 10 minuti la stanchezza la fa da padrona, con il Fiorenzuola che sulla trequarti perde qualche pallone sanguinoso in una gara che diventa sporca. Viene annullato per fuorigioco un goal a Di Paola al 91′, lo stesso attaccante romano al limite dell’area al 93′ tira alto. E’ l’ultimo brivido, vince il Fiorenzuola per 2-1.

13° Giornata Campionato Serie D Girone D

U.S. Fiorenzuola vs Real Forte Querceta 2-1

U.S. Fiorenzuola: Battaiola, Potop, Guglieri, Perseu, Cavalli, Ferri, Michelotto (72’ Oneto), Stronati, Arrondini (88’ Saia), Bruschi, Esposito. A disposizione: Ghezzi, Facchini, Salvaterra, Romeo, Carrara, Hathaway, Baldini. All.: Tabbiani

Real Forte Querceta: Adornato, Del Dotto, Maffini, Lazzarini (88’ Seriani), Maccabruni (74’ Bani), Guidi, Mariani (74’ Amico), Biagini, Di Paola, Doveri, Pegollo. A disposizione: Balestri, Ussia, Baracchini, Ferri, Gargani, Bonati. All.: Amoroso

Arbitro: Iannello di Messina – Assistenti: Selmi di Acireale e Vitaggio di Trapani

Reti: 30’, 70’ Bruschi (F), 74’ Lazzarini (R)

Ammoniti: Stronati, Potop (F); Lazzarini, Del Dotto, Maffini (R)

Recupero: 1’ e 4′.

(foto da Facebook del Fiorenzuola Calcio)