Salt’in Banco, cambiano le date di alcuni spettacoli online per le scuole

Variazione di alcune date nel calendario del nuovo progetto in live streaming “Salt’in Banco_webinar” di Teatro Gioco Vita, che vede in programma una serie di appuntamenti di gioco e animazione teatrale dal vivo realizzati online.

Si presenta così in questa nuova veste “virtuale” la Stagione di Teatro Scuola “Salt’in Banco” proposta da Teatro Gioco Vita, direzione artistica Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren, rassegna curata da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione del Centro di produzione teatrale piacentino.

Ecco le nuove date dei giochi teatrali proposti dalla compagnia di teatro d’ombre e ispirati ai suoi spettacoli di maggiore successo. In cartellone il 26 e 27 gennaio “Giochiamo con… Piccolo Asmodeo” per le scuole primarie, che sarà replicato anche il 24 e 25 marzo (anziché 15 e 16 marzo). Sarà poi la volta per i bambini delle scuole dell’infanzia di “Giochiamo con… Circoluna” il 18 e 19 febbraio, con successive repliche il 9 e 10 marzo (anziché 4 e 5 marzo). Per una fascia di pubblico dai 4 agli 8 anni è pensato “Giochiamo con… Il più furbo”, in calendario il 24 e 25 febbraio e il 29 e 30 marzo (le due giornate di marzo recuperano le recite inizialmente previste l’11 e 12 febbraio, annullate per impegni di allestimento del nuovo spettacolo di Teatro Gioco Vita). Sarà proposto agli alunni delle scuole primarie “Giochiamo con… Moun” il 1° e 2 marzo (anziché 4 e 5 febbraio, date annullate sempre per concomitanti impegni di allestimento della compagnia), con ulteriori repliche il 13 e 14 aprile.

I giochi teatrali ispirati a “Piccolo Asmodeo”, “Circoluna”, “Il più furbo” e “Moun” sono condotti rispettivamente da Tiziano Ferrari, Valeria Barreca, Andrea Coppone e Deniz Azhar Azari con il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi e l’assistenza tecnica di Anna Adorno. A cura di Nicola Cavallari il progetto in live streaming “Annibale, memorie di un elefante online”, in programma il 22 e 23 febbraio e il 22 e 23 marzo (anziché 23 e 24 marzo come inizialmente previsto). Nuove date anche per il laboratorio teatrale online “La scatola delle figure” rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e nato da un’idea di Anna Adorno, Nicoletta Garioni e Agnese Meroni. Si svolgerà il 26 marzo e in aprile nelle giornate 8 e 9, 15 e 16, 21, 22 e 23, 28, 29 e 30 aprile.

Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita.

foto credits: Del Papa