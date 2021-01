San Nicolò, in corso l’intervento di ripristino del ponticello sul Rio Vescovo

In corso l’intervento del Consorzio di Bonifica di Piacenza per il ripristino del ponticello che collega San Nicolò a Centora (Rottofreno). La struttura era parzialmente ceduta a causa delle intense piogge delle scorse settimane.

Concordi il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Paolo Calandri, e il Sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, nel ricordare che “per la buona riuscita degli interventi a tutela del territorio sono fondamentali la collaborazione tra gli enti e il monitoraggio costante”. La segnalazione era arrivata al Consorzio da parte del Sindaco e prontamente verificata dal geometra Simone Razza, responsabile della zona del Tidone. L’intervento consiste nella demolizione della struttura in mattoni esistente e in parte pericolante, la sua sostituzione con elementi in calcestruzzo armato portante e il successivo ripristino del manto stradale.

La strada rimarrà chiusa per lavori fino alle ore 24 di sabato 16 gennaio.