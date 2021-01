Santa Maria di Campagna, lunedì 1 febbraio messa di guarigione spirituale

Lunedì 1° febbraio alle ore 20.30 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. Presieduta da padre Secondo Ballati, è promossa dalla comunità francescana e dalla Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione e si concluderà entro le 21.35. “Nella messa di guarigione spirituale – spiegano i promotori – si prega perché Dio metta in moto in noi quei cambiamenti in cui il suo amore apra il dolore, la paura, le ferite alla speranza, alla generosità di cuore, alla libertà e alla gioia”.