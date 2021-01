“Sarmato via Whatsapp”, nuovo servizio per i cittadini

“Sarmato via WhatsApp” è il nuovo servizio gratuito che il Comune di Sarmato fornisce attraverso il canale WhatsApp del numero 3351033635 con lo scopo di trasmettere via smarthphone informazioni di pubblica utilità e interesse collettivo, sfruttando la velocità e capillarità dell’App.

Il servizio si rivolge agli utenti in possesso di un cellulare o altro dispositivo portatile munito

dell’applicazione WhatsApp, che desiderano ricevere notizie e informazioni relative al territorio comunale. Le notizie diffuse attraverso questo canale sono gestite dalla Sindaca Claudia Ferrari

o da un suo delegato e riguardano:

AVVISI: emergenze, disservizi improvvisi e temporanei, allerte meteo, chiusure uffici, modifiche alla viabilità, scadenze di bandi, ecc.;

NOTIZIE: principali novità che riguardano il comune di Sarmato, progetti e attività dell’Amministrazione comunale, iniziative di interesse collettivo;

APPUNTAMENTI: eventi, fiere, iniziative culturali promossi o patrocinati dall’Amministrazione comunale.

Il servizio “Sarmato via WhatsApp” raccoglie le segnalazioni ricevute dai cittadini.

In questo caso i messaggi – che possono allegare anche foto o video – devono essere accompagnati obbligatoriamente da nome e cognome, un recapito telefonico o da un indirizzo mail del segnalante. In questo modo i cittadini saranno poi contattati dagli uffici di competenza, i quali restano comunque sempre disponibili direttamente via mail o telefonicamente ai recapiti indicati sul sito del Comune.