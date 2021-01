Violento scontro tra due vetture lungo strada Agazzana alle porte di Piacenza poco prima delle 19 di sabato 23 gennaio.

Per ragioni ancora in via di accertamento, una Bwm e un’Audi sono rimaste coinvolte in un incidente all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce a La Verza.

Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso: i due conducenti sono rimasti contusi senza riportare gravi ferite.

Impegnati nelle operazioni della messa in sicurezza della strada i vigili del fuoco, mentre la polizia locale ha chiuso al transito strada Agazzana per consentire i soccorsi.