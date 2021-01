Scontro frontale sotto la neve a Ziano, due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 5 gennaio a Ziano, in provincia di Piacenza.

Coinvolti due veicoli, una vettura ed un furgone, che si sono scontrati frontalmente per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre la zona era interessata da una nevicata. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni e della Croce Rossa di San Nicolò, insieme all’auto infermieristica dell’ospedale di Castello e ai vigili del fuoco.

Entrambi i conducenti dei veicoli sono stati trasportati al pronto soccorso.