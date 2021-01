Scontro in autostrada tra un autoarticolato e un’ambulanza di Croce Rossa di Piacenza: 4 feriti.

L’incidente si è verificato nella prima mattinata del 19 gennaio, intorno alle 5:30, sull’A1. Un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza – solitamente impegnata in tratte di medio-lungo raggio – con a bordo un medico, un’infermiera e due dipendenti della Croce Rossa di Piacenza, stava rientrando in città dopo aver effettuato un trasporto urgente all’ospedale Maggiore di Bologna. All’altezza di Campegine (Reggio Emilia), il mezzo di soccorso ha tentato una manovra di sorpasso di un Tir, il quale – forse anche a causa della scarsa visibilità dettata dalla nebbia mattutina – ha impattato l’ambulanza della CRI con il rimorchio posteriore, scagliandola contro il guardrail.

Foto 2 di 2



Sul posto immediati i soccorsi, con diversi mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: tutte le persone coinvolte nello scontro sono state portate all’ospedale di Reggio Emilia e successivamente dimesse, tranne il medico che si trova a bordo dell’ambulanza. La donna, 41 anni, ha riportato una ferita alla gamba ed è per questo ancora sotto osservazione, ma non si troverebbe in pericolo di vita.