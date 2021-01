Scuola, Tagliaferri (FdI) “Basta guerre di potere sulla pelle dei nostri studenti”

“Basta guerre di potere sulla pelle dei nostri studenti e dei nostri insegnanti: ormai è chiaro, del futuro della scuola non gliene interessa nulla a nessuno”.

Lo afferma in una nota Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “Da un lato – si legge – il ministro Azzolina e il Movimento 5 Stelle che vogliono la scuola in presenza per motivi ideologici, dall’altra il Presidente Bonaccini che vuole la didattica a distanza perché nonostante le dichiarazioni trionfalistiche il virus corre e le Regioni non sono state in grado di gestire il ritorno tra i banchi e gli scuolabus. A perdere sono i nostri studenti. Ora basta: serve chiarezza, servono risposte nette e di lungo periodo. E smetterla di riversare le divisioni del Governo e della sua maggioranza sulla pelle degli studenti, degli insegnanti e dei genitori”.