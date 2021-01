“Scuole, vaccini, bus: siamo allo sbando. La Regione faccia operazione verità”

“Le notizie di oggi sono drammatiche: mentre la maggioranza di Governo si contorce nei ricatti renziani e sta andando in scena un mercanteggiamento di incarichi mai visti nella storia italiana, apprendiamo che le Regioni hanno miseramente fallito la lotta al Coronavirus: il ministro Azzolina dice che se i nostri ragazzi sono ancora condannati alla didattica a distanza è colpa delle Regioni, il Presidente della Campania De Luca dice che sono finiti i vaccini. Il quotidiano “La Repubblica” scrive che anche in Emilia-Romagna i vaccini sono merce rara”.

Così in una nota il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (FdI). “Di chi la colpa? – prosegue – Ma non eravamo i migliori, con tanti bus in fila per portare i ragazzi a scuola subito dopo la Befana? Pronti a vaccinare anche di notte? L’Emilia-Romagna non era così virtuosa da chiedere deroghe per brindisi e cenoni natalizi? Tutte chiacchiere, a costo di essere logorroico ribadisco, frutto della campagna pubblicitaria di autoincensamento del Presidente della Giunta Bonaccini. La verità è drammaticamente diversa: siamo già nel baratro”.

“Ora – conclude – serve serietà e verità: la Regione Emilia-Romagna deve dirci davvero qual è la situazione smettendo di nascondersi dietro a delle interviste, serve un’operazione verità. E scelte serie e condivise”.