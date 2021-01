Sei atleti Junior dell’Aspiratori Otelli convocati in azzurro

Sono sei i portacolori della formazione Juniores dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi convocati in azzurro per i test metabolici funzionali attitudinali per gli atleti della categoria.

A ricevere la chiamata del coordinatore delle squadre nazionali Davide Cassani (su indicazione del ct di categoria Rino De Candido) sono stati Daniele Anselmi, Andrea Bono, Mirko Bozzola, Gabriele Casalini, Andrea Cocca e Nicola Cocca. La convocazione è prevista dal 27 al 30 gennaio a Montichiari.