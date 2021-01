Servizio civile con Africa Mission, 4 posti in Italia e 6 in Uganda

In tutto dieci posti. Tanti ne mette a disposizione Africa Mission Cooperazione e Sviluppo per il servizio civile: sei per l’Uganda e quattro per l’Italia, accessibili a chi abbia fra i 18 e i 28 anni di età.

Nello specifico in Italia, nella sede di Piacenza, la possibilità è quella di impegnarsi nel settore della formazione (2 posti) attraverso percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e di volontariato internazionale per i giovani e in quello della comunicazione (2 posti) attraverso la promozione del Movimento sui social, con articoli e materiale informativo.

In Uganda invece sono sei le posizioni aperte: 4 posti sono disponibili nella sede di Moroto, in Karamoja, per seguire le attività legate all’ambito acqua&igiene (perforazioni e riabilitazione dei pozzi, sensibilizzazione igienico-sanitaria nei villaggi e nelle scuole) o al settore agricolo (orti di villaggio) o socio-educativo (sostegno all’asilo “La piccola giraffa” e al Centro Giovani “Don Vittorio” e alla formazione professionale giovanile). Altri 2 posti sono disponibili nella sede di Alito (diocesi di Lira) per seguire le attività di formazione agricola della scuola agro-zootecnica, i ragazzi che frequentano i corsi di agricoltura e allevamento e il follow up post-corso per facilitare l’avvio di piccole attività imprenditoriali.

Questa è dunque l’offerta che Africa Mission Cooperazione e Sviluppo insieme a Focsiv mette a disposizione per il servizio civile, il cui bando scade il 15 febbraio alle ore 14.

“In Italia i due candidati del settore formazione avranno l’opportunità di collaborare nella stesura e nell’attuazione di progetti educativi e di sensibilizzazione, mentre chi si occuperà della comunicazione avrà, tra le altre cose, il compito di aiutare nella gestione dei social media e nella redazione di articoli e comunicati stampa – spiega Elisabetta Dordoni, referente del Servizio Civile per Africa Mission – affiancare il team che si occupa delle perforazioni, occuparsi di formazione agricola per le famiglie più vulnerabili, supportare gli altri volontari nelle attività del centro giovani e dell’asilo, collaborare nell’accoglienza dei bambini più vulnerabili, invece, sono solo alcune delle attività che svolgeranno i ragazzi del servizio civile all’estero, divisi ovviamente in base al settore di appartenenza”.

Entrambi i progetti hanno durata annuale, per un monte ore settimanale di 25 ore sia per l’Italia che per l’Uganda e un corrispettivo mensile di 439,50 euro, con l’aggiunta per l’estero di una diaria di 13 euro.

“Si tratta di un’esperienza formativa sotto molto punti di vista – fa notare il direttore Carlo Ruspantini – non solo è un’occasione per entrare nel mondo del volontariato, ma è anche una possibilità concreta di acquisire professionalità nel campo della cooperazione internazionale”.

Per info è possibile inviare una mail a betta.areauganda@coopsviluppo.org oppure telefonare al numero 0523 – 499424. Gli uffici della sede di Piacenza sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Per info sul servizio civile volontario www.serviziocivile.gov.it oppure www.focsiv.it.