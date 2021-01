Servizio Civile, disponibili due posti presso la sede di Legambiente

Il 21 dicembre è stato pubblicato, dal Dipartimento per le Politiche giovanili e dal Servizio Civile Universale, il bando di Servizio Civile Universale 2020.

Per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile ci sono 46.891 posti. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione a uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero fino alle ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021. Per il progetto di Legambiente Emilia-Romagna, sono a disposizione 2 posti presso la sede di Bologna e 2 alla sede di Piacenza. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (necessario essere in possesso dello Spid) dove è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

Il Servizio Civile Universale – sottolinea Legambiente – garantisce una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Universale sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, che nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

Il titolo del progetto proposto da Legambiente per quest’anno è «Agire per conoscere, conoscere per proteggere con Legambiente». L’obiettivo – spiega l’associazione – è aumentare la consapevolezza delle emergenze ambientali tra i cittadini e tra le istituzioni, affinché vi sia piena conoscenza sulle azioni necessarie per difendere e tutelare i beni ambientali e contrastare la crisi climatica. Gli operatori volontari saranno impegnati in incarichi come monitoraggio della qualità dell’aria, attività di sensibilizzazione, monitoraggio sul dissesto idrogeologico in regione, attività con le scuole, etc.