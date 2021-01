Servizio civile, due posti disponibili all’Avis di Piacenza

C’è anche l’Avis fra le associazioni in cui svolgere il Servizio Civile Universale nel 2021. “Fai centro con Avis” è lo slogan scelto per promuovere l’anno di volontariato presso la nostra sede Provinciale di via Taverna 49.

Progettazione, comunicazione e promozione, attività nelle scuole, organizzazione di eventi. Sono questi gli ambiti di cui si dovranno occupare i volontari che desiderano aderire al macro-progetto “Occasioni Educative” del Centro di Servizio per il Volontariato promosso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. I posti messi a disposizione per collaborare con Avis Provinciale Piacenza sono due. Il bando, in scadenza il 15 febbraio alle ore 14, si rivolge ai giovani fra i 18 e i 28 anni aspiranti operatori che desiderano dedicare all’Avis un anno del loro impegno, corrispondenti a 1145 ore complessive (24 ore settimanali distribuite in cinque giorni). I volontari avranno la possibilità di ricevere un rimborso pari a € 439,50 mensili direttamente dal Dipartimento delle Politiche giovanili. Gli orari potranno comunque essere concordati con l’Associazione.

“Cerchiamo giovani desiderosi di “regia” non degli spettatori. Ragazzi disponibili a sedersi ai nostri tavoli di lavoro. Vogliamo appassionarli, restituire loro orizzonti e progetti, nutrire la loro creatività e abituarli ad un pensiero positivo. Vivere un’esperienza di Servizio Civile in Avis aiuta a conoscere realtà diverse, a confrontarsi e a costruire reti importanti. E’ un impegno verso sé stessi e verso la comunità”, spiega Mina Sibra, OLP di Avis Provinciale Piacenza.

Per i dettagli, i requisiti e le modalità di candidatura (esclusivamente online) si raccomanda di consultare il sito del CSV alla seguente pagina: https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-i-cittadini/il-servizio-civile/i-progetti-del-bando-2020-del-servizio-civile/?fbclid=IwAR2KcFiiNx_8_CwWEaGGl1ayN5rIbSTDbNOpE8MyIe532KbNhdOD0saT1mY. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito di Avis Provinciale Piacenza (https://piacenza.avisemiliaromagna.it/).