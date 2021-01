Servizio civile per l’Unione Ciechi e Ipovedenti: quattro posti a Piacenza

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS di Piacenza, con sede in Via Mazzini 51, cerca quattro giovani d’ambo i sessi per il servizio civile volontario.

Dovrà essere garantito un orario di 25 ore settimanali. E’ previsto un compenso di euro 439,50 netti mensili, per il periodo di un anno. L’attività svolta sarà considerata credito formativo vantaggioso in caso di concorso presso la pubblica amministrazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE – Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

– aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

– non aver riportato condanne penali;

– diploma di scuola media superiore, patente B, serietà, disponibilità e spirito di adattamento.

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per presentare la domanda occorrerà:

– lo Spid, se sei un cittadino italiano residente in Italia o all’estero;

– le credenziali da richiedere al Dipartimento, se sei un cittadino di un Paese appartenente all’Unione europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia;

– un Curriculum vitae redatto sotto forma di autocertificazione con allegato il documento di identità;

– non bisogna aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Le domande vanno presentate entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021.

I progetti relativi a UIC Piacenza sono:

PROGETTO NR 1: laboratorio di attivismo civico per l’inclusione sociale: 3 volontari;

PROGETTO NR 6: lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso: 1 volontario.

E’ possibile presentare domanda per un solo progetto: le informazioni relative ai progetti sono reperibili sul sito nazionale UICI (www.uiciechi.it) e ulteriori informazioni possono essere richieste alla Sezione UICI di Piacenza all’indirizzo mail: uicpc@uiciechi.it o al numero di telefono: 0523 337677. Si raccomanda una attenta lettura del Bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare.