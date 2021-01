“Una circolazione depressionaria resterà attiva non solo domenica ma anche per buona parte della settimana continuando così a pilotare sistemi instabili verso la Regione che vedrà ancora il passaggio di rovesci e nevicate”.

E’ il quadro delineato per i prossimi giorni in Emilia Romagna dagli esperti di 3bMeteo. La giornata di martedì 5 gennaio sarà all’insegna del maltempo, con piogge deboli in pianura e nevicate sopra i 300 metri; molte nubi anche mercoledì 6 gennaio, anche se non sono attese precipitazioni. “Giovedì e venerdì – fa sapere Arpae – si prevedono condizioni di relativa stabilità con assenza di precipitazioni. Successivamente la discesa da nord di un intenso minimo depressionario in quota potrebbe apportare un peggioramento per sabato e domenica con nevicate diffuse anche in pianura con accumuli significativi. Temperature in diminuzione a fine periodo”.