Settore giovanile e scolastici della Figc in Regione: premiate Fiorenzuola, Podenzano, San Giuseppe e Spes Borgotrebbia

Pur non potendo organizzare il grande evento che ormai da anni era diventato un appuntamento fisso per le società dell’Emilia Romagna, prosegue l’attività di premiazione delle Scuole Calcio Elite e Qualificate per la stagione 2019/20.

I dirigenti del Settore Giovanile e Scolastico Figc regionale hanno organizzato in queste settimane diversi appuntamenti dedicati alle varie province per poter consegnare il riconoscimento alle società nel rispetto dei protocolli sanitari.

In particolare sabato 23 gennaio presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia il Coordinatore Regionale Massimiliano Rizzello e il Responsabile Attività di base Nicola Simonelli insieme al Capo di Gabinetto della Giunta Regionale Giammaria Manghi e al Presidente Crer Simone Alberici hanno premiato le società della provincia di Piacenza: Fiorenzuola, Podenzano, San Giuseppe e Spes Borgotrebbia.

È stato anche un momento utile per un rapido confronto sui temi inerenti il ritorno in campo che si spera possa avvenire nei prossimi mesi.