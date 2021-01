Si ribalta camion cisterna carica di etanolo e intervengono i vigili del fuoco per la messa in sicurezza ed evitare la fuoriuscita del gas liquido altamente infiammabile.

E’ accaduto nella mattinata di sabato 30 gennaio, in strada dell’Anselma, dietro all’Università Cattolica a Piacenza: il mezzo pesante si è rovesciato su un fianco mentre stava percorrendo la rotatoria.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del mezzo, e la polizia locale che ha interdetto al traffico tutta la via.