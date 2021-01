Si scioglie la neve, nuova allerta idrogeologica sui rilievi

Con la neve in scioglimento, rimane alta l’attenzione sul fronte idrogeologico a Piacenza.

La Protezione Civile Emilia Romagna ha emanato per la giornata di sabato 9 gennaio un’allerta gialla per frane e piene dei corsi minori, relativa all’area dell’Appennino centro-occidentale e della bassa collina piacentina e parmense. “Per la giornata di sabato 9 dicembre – il bollettino completo – non si segnalano fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia un nuovo impulso perturbato potrà apportare dalla serata deboli nevicate sui rilievi che in Romagna potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari, con piogge sulla pianura. Codice giallo, come nei giorni scorsi, per criticità idrogeologica sull’Appennino centro-occidentale e sulla bassa collina piacentina e parmense: rimane infatti la possibilità di localizzati fenomeni franosi a causa della parziale fusione della neve presente sul suolo”.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.