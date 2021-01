Slitta all’11 gennaio il ritorno a scuola per le superiori. Didattica in presenza al 50%

Slitta all’11 gennaio il ritorno a scuola per le superiori e l’Italia sarà in zona ‘giallo – arancio’ fino al 15.

Sono queste le principali limitazioni varate dall’ultimo consiglio dei ministri, conclusosi nella notte del 5 gennaio.

Il punto principale riguarda le superiori, al centro di uno uno scontro tra Governo e Regioni: diversi Governatori avevano infatti già deciso di far slittare la riapertura degli istituti scolastici. Per le superiori si è decisa la ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Sul fronte invece degli altri provvedimenti, il weekend sarà ‘arancione’: il 9 e il 10 gennaio (sabato e domenica prossima) non ci si potrà spostare tra Comuni e i bar e i ristoranti saranno aperti esclusivamente per la vendita da asporto e fino alle 18, mentre i negozi resteranno aperti.

Tutti gli altri giorni feriali, fino al 15 gennaio, data in cui sarà necessario scrivere un nuovo decreto, l’Italia sarà in zona gialla ma con alcune restrizioni da zona arancione, quindi stop alla mobilità tra Regioni e massimo due persone ospiti in una casa.