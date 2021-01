Spaccata di San Silvestro a Castello, denunciati i responsabili grazie alle telecamere

Identificati dai carabinieri e denunciati gli autori della “spaccata” in un negozio di Castelsangiovanni (Piacenza), nella notte del 31 dicembre.

Poco prima della mezzanotte due persone avevano dato l’assalto con “spaccata” a un negozio di abbigliamento in pieno centro a Castelsangiovanni, lungo corso Matteotti.

I danni erano stati ingenti: era andata in frantumi la grossa e pesante vetrata del negozio, e due individui vestiti di scuro erano stati ripresi dalle telecamere installate nelle vicinanze prelevare alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 3mila euro, per poi scappare in direzione della stazione.

Sul posto erano arrivati subito i carabinieri della stazione di Castello, che avevano avviato subito le indagini. In supporto era giunta anche una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

I militari di Castel San Giovanni nei giorni scorsi hanno denunciato per furto aggravato in concorso due giovani di 22 e 24 anni, nati in Romania, disoccupati, con precedenti penali, uno domiciliato a Castel San Giovanni l’altro residente a Borgonovo Val Tidone.

I due sono stati identificati quali presunti autori del fatto grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza. I carabinieri di Castel San Giovanni hanno controllato, insieme agli agenti della Polizia Locale, quanto registrato dalle telecamere di sorveglianza, alcune molto vicine al luogo del reato, consentendo ai militari di identificarli compiutamente.

Devono rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.