Spid, servizi online e fascicolo sanitario elettronico spiegati in tre webinar gratuiti

In occasione della recente apertura dello sportello Spid presso il Laboratorio Aperto di Piacenza, si propone un ciclo di tre webinar gratuiti per permettere ai cittadini di comprendere appieno le potenzialità dell’identità digitale e della diversità di servizi online ad essa collegati. Tre saranno le tematiche affrontate: Spid, il sistema pubblico di identità digitale, i servizi online del Comune di Piacenza ed il fascicolo sanitario elettronico. Gli argomenti saranno trattati passo dopo passo, guidando gli utenti nelle procedure online necessarie e dando loro la possibilità chiedere chiarimenti e fare domande ai relatori.

Il primo webinar “SPID – IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE” è in programma giovedì 4 febbraio dalle 11 alle 12 illustrerà il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti utilizzato da cittadini e imprese per accedere ai servizi della PA. Nel secondo incontro “I SERVIZI ONLINE DEL COMUNE DI PIACENZA” sarà giovedì 18 febbraio dalle 15 alle 16 il Comune di Piacenza illustrerà il catalogo dei nuovi servizi online oggi a disposizione oggi dei cittadini. Nello specifico, verrà approfondita la presentazione di un’istanza online per poi passare ai sistemi di accesso ai servizi (SPID, CIE e CNS) e alla modalità di pagamento sul sistema PagoPa. Il terzo webinar previsto per giovedì 4 marzo dalle 11 alle 12 tratterà il tema “IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)”, il sistema che contiene – costantemente aggiornati – i dati anagrafici del titolare, i dati del medico o pediatra di famiglia scelto e viene alimentato con i dati e i documenti sanitari rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR), pubbliche e private accreditate.

I webinar avranno la durata di un’ora ciascuno e saranno trasmessi live sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Laboratorio Aperto di Piacenza. I link di collegamento e di iscrizione ai webinar sono pubblicati sul sito del Laboratorio Aperto di Piacenza al seguente link: https://laboratorioapertopiacenza.it/cittadini-digitali-ciclo-di-incontri-online/. Per informazioni si può chiamare il numero 327.3210280, scrivere alla mail piacenza@labaperti.it, oppure consultare il sito laboratorioapertopiacenza.it.