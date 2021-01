“Stop al fumo al campo giochi, nelle aree sportive e alla fermata dei bus”. Lo propone il consigliere comunale Roberto Colla (Piacenza più) in una mozione rivolta al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

Colla, prendendo spunto dalle decisioni già assunte in Europa e in America, così come nella vicina Milano, propone al sindaco di adottare un’ordinanza ad hoc per vietare il fumo all’aperto in alcuni contesti. “Le sigarette non sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico, ma – osserva il consigliere – hanno un ruolo da non sottovalutare, perché il fumo produce una quantità non indifferente di Pm2,5. Per non parlare dei rifiuti: i mozziconi di sigarette che sporcano strade e aree verdi. Infine vi è anche un discorso legato al rispetto del prossimo: non è gradevole subire il fumo passivo”.

Nella sua mozione, Colla chiede al sindaco di vietare di fumare “nelle aree destinate a verde pubblico, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone; aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici, incluse le fermate dei taxi, fino ad una distanza di 10 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche; aree cimiteriali: aree sgambamento cani; strutture sportive di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico”.