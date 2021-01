Stop casalingo per il Fiorenzuola, il Forlì passa nel recupero (0-1)

Battuta d’arresto per il Fiorenzuola, che al Velodromo Pavesi cade contro il Forlì nel recupero della sesta giornata di campionato.

Una beffa per i rossoneri, con la rete del vantaggio ospite arrivata in pieno recupero dopo una partita piuttosto avara di emozioni. Primo tempo caratterizzato da ritmi bassi e diversi errori: il Forlì in avvio ha subito l’occasione per passare con Ferrari, ma la sua conclusione trova pronto Battaiola. Mai pericolosi i rossoneri di Tabbiani, si fanno vedere invece nel finale ancora gli ospiti con il tiro dal limite di Tortori che chiama alla respinta del numero uno di casa.

A inizio ripresa prima occasione per il Fiorenzuola, con il bel diagonale di Michelotto che finisce sull’esterno della rete. Ci prova Perseu poco prima del quarto d’ora, senza trovare la porta, dall’altra parte percussione di Gigliotti che poi calcia centralmente. I rossoneri provano a spingere nel finale, ma vengono beffati nel recupero: azione sulla sinistra di Gigliotti che entra in area e serve Corigliano, il cui piatto sinistro batte Battaiola. Prima del fischio finale secondo giallo per Colantonio per simulazione e il Fiorenzuola finisce anche in dieci.