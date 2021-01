Strade Provinciali, da oggi online le mappe interattive

Sono online da oggi, sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza, le mappe interattive relative alle limitazioni temporanee in vigore lungo le Strade Provinciali piacentine.

La nuova cartografia garantisce un immediato colpo d’occhio in tempo reale su tutti i provvedimenti via via disposti dal Servizio Viabilità dell’ente, raccolti nell’area ‘News Viabilità’ del sito, e offre un’ampia serie di ulteriore funzionalità tra le quali l’accesso a Street View e ai documenti (in pdf) delle specifiche ordinanze.

In ogni articolo riservato ai singoli provvedimenti è visibile una mappa specifica per ciascuna limitazione, che consente agli utenti delle Strade Provinciali una facile interpretazione degli effetti delle disposizioni stesse.

La nuova funzionalità è stata sviluppata internamente dai Servizi ‘Viabilità’ e ‘Territorio e Urbanistica’ della Provincia di Piacenza, con il supporto di consulenti esterni.