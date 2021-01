Successo per il webinar di Confapi Industria sulla Brexit

CONFAPI INDUSTRIA PIACENZA: SUCCESSO PER IL WEBINAR “BREXIT, LA DOGANA A FIANCO DELLE IMPRESE”

Brexit sotto i riflettori di Confapi Industria Piacenza. “È fondamentale che le nostre aziende siano pronte a questa nuova situazione. Proprio per sostenere le imprese esportatrici in UK – sottolinea il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – nei giorni scorsi è stato organizzato il webinar “Brexit, la Dogana a fianco delle imprese” con il preciso obiettivo di fornire alle aziende una panoramica degli effetti che Brexit avrà da un punto di vista fiscale, gestionale e doganale”.

“Si è trattata, infatti, di un’occasione di riflessione e di spunti operativi – continua Paparo – per capire come cambiano le nuove procedure dopo l’uscita del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. Tanti i partecipanti, a conferma dell’attenzione al tema. Il Regno Unito è, infatti, uno dei principali partner commerciali italiani e per Piacenza ha rappresentato, anche nel 2020, il terzo paese di destinazione per valore delle esportazioni da elaborazioni fornite della Camera di Commercio di Piacenza su dati Istat”.

“È quindi inevitabile – conclude il direttore – che da parte di tante aziende si stia prestando molta attenzione alle novità post-Brexit che comportano senza dubbio cambiamenti per tutte le realtà che hanno rapporti commerciali oltre Manica”.