Niente da fare per la Gas Sales Bluenergy contro Civitanova (3-1)

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1



(25-19 22-25 25-20 25-19)



Niente da fare per la Gas Sales Bluenergy che cade contro la corazzata Civitanova nel recupero della quinta giornata di ritorno.

Finisce 3-1 per i padroni di casa, che hanno avuto la meglio di un Piacenza in condizione di emergenza e che ha affrontato la trasferta con dieci giocatori a disposizione. Sotto di un set, i biancorossi di Bernardi erano comunque riusciti a rimettersi in carreggiata conquistando il secondo parziale. Il terzo set rimane a lungo in equilibrio, ma lo strappo finale è dei padroni di casa, che mettono decisamente la freccia e si impongono con autorevolezza nel quarto parziale aggiudicandosi la contesa e tre punti importanti.

