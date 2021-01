Suv blocca il traffico in via Roma, ferma anche un’ambulanza

Suv parcheggiato in divieto di sosta in via Roma, a Piacenza, blocca il traffico per quasi un’ora.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 7 gennaio. L’auto, posteggiata vicino all’istituto Maruffi, ha ristretto la carreggiata rendendo impossibile il passaggio di un bus e, di conseguenza, creando una lunga fila di auto in attesa.

Bloccata in via Roma anche un’ambulanza della Croce Rossa che si stava recando su un intervento. Per fortuna il mezzo di soccorso ha dovuto attendere poco tempo, prima di proseguire la sua attività, perché nel frattempo l’auto è stata rimossa dal carroattrezzi.