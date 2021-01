Tagliaferri (FdI) “Crisi economica avanza, servono veri ristori e non elemosine”

“La pandemia avanza e la crisi economica pure: è arrivato il momento di passare dalla propaganda della Giunta regionale ai fatti”. Sono le parole di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia.

“Non basta parlare di ristori e dare numeri da Lotteria Italia – afferma Tagliaferri in una nota -: servono fatti concreti perché, altrimenti, si passerà da iniziative ironiche come i “manichini della piadineria di San Giorgio Piacentino” all’esplosione di una rabbia sociale che non potrà controllare. Siamo vicini a tutti quegli esercenti alle prese con i danni del lockdown, capiamo la loro rabbia e la loro esigenza di lavorare, allo stesso tempo capiamo la necessità di contrastare la pandemia. Bisogna trovare una soluzione seria che ha un nome e cognome: veri ristori e non elemosine”.