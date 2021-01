Tagliaferri (FdI) “Vaccini e test rapidi nelle scuole”

“Vaccinazione di massa del personale scolastico e test rapidi “fai da te” nelle scuole”.

A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta regionale, è il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi) “che prende – si legge in una nota – le mosse dal sit in di protesta inscenato da insegnanti, genitori e studenti lo scorso 15 gennaio proprio di fronte alla sede della Regione e dalle prese di posizione del Ministro Azzolina, da sempre diffidente verso la Didattica a distanza. Da qui l’atto ispettivo – spiega il comunicato – per sapere se l’esecutivo regionale intenda attivarsi presidiando tutti i tavoli istituzionali afferenti al ritorno alla didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale in Emilia-Romagna; se intenda riferire, a cadenza almeno bisettimanale, nelle rispettive commissioni consiliari competenti, circa lo stato dell’arte e le risultanze del lavoro svolto dalla Regione nell’ambito in questione; infine, se intenda sfruttare al massimo la distribuzione degli studenti nelle fasce di viaggio cosiddette ‘di morbida’ del trasporto pubblico locale al fine di evitare la formazione di assembramenti con le altre categorie di viaggiatori”.

Tagliaferri, inoltre, vuole sapere se l’amministrazione regionale “intenda adoperarsi per l’attivazione della procedura del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 per le parti di territorio regionale emiliano-romagnolo che presentano dati epidemiologici in controtendenza rispetto all’andamento regionale medio dei contagi da Coronavirus; se intenda riferire nella commissione consiliare competente circa lo stato dell’arte della sperimentazione dei cosiddetti kit rapidi ‘fai da te’ e a valutare l’avvio della sperimentazione della tipologia di test in questione in ambito scolastico al fine di rafforzare l’opera di tracciamento dei contagi da Covid-19 nel territorio regionale e se intenda attivarsi per la rapida somministrazione dei vaccini anti Covid-19 al personale scolastico più fragile”.