Tennistavolo: ferma la A1, per il Corte iniziano i campionati di Serie B

Rinviato a data da destinarsi il big match di A1 tra la Teco Corte Auto e il Castelgoffredo, il club di Cortemaggiore vedrà in campo nel week le formazioni di B2 maschile e B femminile.

B-2 MASCHILE – Al palazzetto dello sport arriverà Milano Sport, squadra competitiva che dovrebbe presentarsi con un terzetto tutto seconda categoria composto da Jacopo Faccini, Marcello Cicchitti e Dario Nevola. La Teco Foodlab non sarà da meno con Simone Dernini, il giovane e promettente juniores Costantino Cappuccio e l’esperto pongista italo-russo Dmitrj Samsonov. Sarà un esordio probante per il Corte, per quello che si prospetta un incontro interessante ed equilibrato.

B FEMMINILE – Inizia anche il secondo campionato femminile e le magiostrine se la vedranno con la parmense S.Polo e con Valle Camonica. Il Cortemaggiore schiererà come consueto due giovani, la 14enne Alessandra Benassi e la 18enne Shanaia Dela Cruz, affiancate da Maria Rita Pilloni. In panchina siederà Svetlana Polyakova.