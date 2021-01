Tennistavolo, weekend di successi per Cortemaggiore

Dopo l’esordio vincente nella massima serie di A-1 femminile, per il Tennistavolo Cortemaggiore debutto positivo anche negli altri due campionati nazionale in cui è impegnato: serie B-2 maschile e B femminile.

SERIE B-2 MASCHILE – Dopo quasi un anno di stop dei campionati a squadre, il palazzetto dello sport di Cortemaggiore ha riaperto i battenti per il match tra i padroni di casa del Teco Foodlab e gli ospiti di Aon Milano Sport, tra le formazioni più quotate della categoria. Cortemaggiore ha schierato un terzetto di assoluto valore, con in campo Simone Dernini, Costantino Cappuccio e Dmitriy Samsonov. Alla fine la vittoria è stata netta per i padroni di casa, che si sono imposti con il risultato di 5-1.

TECO FOODLAB – AON MILANO SPORT 5-1

CAPPUCCIO-RAVIOLO 3-1 11-10 / 10-12/ 13-11/ 11-7

SAMSONOV-NEVOLA 2-3 9-11/11-3/14-16/21-19/8-11

DERNINI-FACCINI 3-1 9-11/ 11-9/11-8/11-7

CAPPUCCIO-NEVOLA 3-0 11-4 / 11-8/ 11-5

DERNINI-RAVIOLO 3-0 11-4 / 14-12 / 11-9

SAMSONOV-FACCINI 3-1 11-8/11-5/5-11/11-7

SERIE B FEMMINILE – Grandi partite anche per le ragazze di Serie B: in campo contro Metalparma e Vallecamonica un mix di giovani ed esperte, con una prova da incorniciare per Alessandra Benassi, 15 anni, uscita imbattuta da tutti gli scontri. Con lei Alessandra e Shanaia Dela Cruz, affiancate dall’esperta Maria Rita Pilloni. A guidare le atlete al doppio successo finale (4-0 con Metalparma; 4-2 con Vallecamonica) il tecnico Svetlana Polyakova.

TECO FOODLAB –METALPARMA 4-0

PILLONI-SAVERGNINI 3-1 9-11/11-6/15-13/13-11

BENASSI-BANCHEDTTI 3-0 11-6 / 11-8/11-3

DELA CRUZ-LEDDA 11-7/11-6/11-8

BENASSI-SAVERGNINI 3-1 11-6/7-11/13-11/11-4

TECO FOODLAB – VALLECAMONICA 4-2

PILLONI-ZANELLI 3-0 13-11 / 16-14 / 11-3

DELA CRUZ-BORIADI 2-3 11-5 / 11-8 / 7-11 /9-11/ 9-11

BENASSI-RAMAZZINI 3-2 11-7 / 7-11 / 4-11 / 11-8/ 11-6

PILLONI-BOIARDI 1-3 5-11 / 11-13 / 11-4 / 9-11

BENASSI-ZANELLI 3-2 11-9 / 2-11/ 6-11/ 11-5 / 11-2

DELA CRUZ-RAMAZZINI 3-0 11-9 / 11-9/ 11-8