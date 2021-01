Tesseramento Legambiente, sabato mattina aperta la sede di Piacenza

Sabato 30 gennaio dalle ore 10,30 alle 12,30 la sede di Legambiente Piacenza-Circolo Emilio Politi (via Giordani 2 a Piacenza) sarà aperta, con tutte le precauzioni dovute al Covid, per accogliere coloro che vorranno sottoscrivere o rinnovare la tessera per il 2021.

“È sempre possibile – fa sapere l’associazione – rinnovare la tessera anche tramite bonifico bancario. Tutte le info alla pagina del sito https://legambiente.piacenza.it/partecipa/. Inoltre, ai tesserati 2021 la libreria Romagnosi offre la possibilità di acquistare il bel libro di Angelo Battaglia “Uccelli del piacentino” al prezzo di 20 euro anziché 23 euro”.