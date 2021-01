Tim in tilt in via Borghetto, 21 utenze senza linea da domenica

Tim in tilt in via Borghetto a Piacenza, 21 utenze senza linea da domenica 3 gennaio.

A segnalare il problema è una nostra lettrice. “Da domenica siamo senza linea telefonica fissa e senza internet – spiega -, il problema riguarda sia chi vive nel mio stesso palazzo, sia altri residenti in via Borghetto. Secondo l’assistenza Tim, le utenze coinvolte sono 21”.

Disagi simili sono stati segnalati sia nella Bassa Lodigiana che nel Milanese, dovuti, in quel caso, a un problema di alimentazione in una centralina.