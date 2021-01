Trasporti scolastici, si intensificano i controlli della Polstrada. “Tutto in regola”

Servizio di controllo autobus adibiti a trasporto studenti, da parte della Polstrada di Piacenza, per verificare il rispetto delle normative anti contagio, con particolare riferimento alla capienza massima ammessa delle persone trasportate, all’utilizzo delle mascherine, alle dotazioni di sicurezza, igiene e segnaletica obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblico.

La necessità di intensificare tali controlli è emersa durante i lavori del tavolo permanente sulla scuola e trasporti scolastici istituito presso la locale Prefettura e l’attività è stata coordinata tecnicamente dal Questore di Piacenza Filippo Guglielmino, con l’impiego di più pattuglie della polizia Stradale.

Il servizio si è concentrato in città, in corrispondenza delle zone di arrivo degli studenti come via IV Novembre, piazza Cittadella e l’autostazione di piazzale Roma.

Dai controlli, che hanno interessato 15 autobus addetti al trasporto degli studenti, non sono emerse irregolarità; in particolare la capienza massima di persone a bordo, vincolata dalle vigenti normative anti contagio al 50% della capacità massima, non è mai stata raggiunta e tutti gli occupanti indossavano regolare mascherina.

Dopo la discesa degli studenti i controlli sono proseguiti al fine di accertare l’idoneità del conducente, la regolarità degli equipaggiamenti dei mezzi e delle necessarie autorizzazioni al trasporto di persone.

Anche a seguito degli ulteriori approfonditi controlli non sono emerse irregolarità.

Ulteriori controlli verranno prossimamente effettuati anche su altre linee ed itinerari provinciali di servizio pubblico.