Trenta commissari per i cantieri da accelerare, Castellari (Anas) seguirà Ponte Lenzino e Ss45

Sono trenta i commissari straordinari che il Governo ha individuato per realizzare o completare 59 opere pubbliche considerate strategiche o estremamente urgenti: strade, ferrovie, dighe, porti e caserme.

Tra queste ci sono anche la ricostruzione di Ponte Lenzino e il tratto di Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca nel comune di Travo. La lista è stata inviata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Parlamento per il parere delle commissioni competenti in materia. La figura del commissario, con i relativi poteri di accelerare i cantieri, era stata delineata dal decreto Semplificazioni licenziato dal Governo insieme ai criteri di individuazione delle opere da commissariare: in un primo tempo soltanto infrastrutture di alta valenza strategica che per ragioni di natura progettuale o per la complicazione della pratica amministrativa risultavano paralizzate. In un secondo tempo si è deciso di inserire nell’elenco anche una serie di opere da realizzare con estrema urgenza, come quelle danneggiate dagli alluvioni dell’autunno scorso.

Così il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha allungato l’elenco delle opere commissariate e tra queste sono rientrate anche Ponte Lenzino e i lavori della Statale 45. Il commissario individuato è Aldo Castellari, responsabile di Anas per l’Emilia Romagna, che già sta seguendo i lavori dei due cantieri. Anche tutti gli altri commissari sono tecnici, o dirigenti di Anas o Rfi, o esperti e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Occorre precisare che molti dei cantieri oggetto di commissariamento in realtà non erano fermi, quelli di competenza Anas e Rfi (ferroviari) erano già stati accelerati dal Ministro Paola De Micheli sempre attraverso una norma del decreto semplificazioni che affida poteri ampliati ai Rup, responsabili unici del procedimento.