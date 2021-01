Ubriaco alla guida e fuori regione in orario di coprifuoco: 51enne denunciato

Aveva un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito l’operaio di 51 anni, nato in Romania, residente in provincia di Pavia, con precedenti penali, che nella notte tra il 17 e il 18 gennaio verso l’una è andato a sbattere contro le barriere stradali lungo la SP 412R all’altezza del ponte del fiume Po, in località Pievetta, provocando un blocco della viabilità.

Per effettuare i rilievi dell’incidente e per sbloccare la viabilità, sul posto è giunta la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone: i militari hanno trovato l’uomo con un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l, ben oltre la soglia consentita. L’automobilista è stato denunciato per guida sotto l’effetto d’alcol, gli è stata subito ritirata la patente di guida e l’autovettura di proprietà è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca. Inoltre – informano i carabinieri – è stato sanzionato per inosservanza alle disposizioni “Covid-19” avendo violato il divieto di uscire dall’abitazione dalle ore 22 alle ore 5 ed il divieto di spostamento tra le regioni senza un giustificato motivo di lavoro, salute o necessità.